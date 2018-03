Inter, strategia per Rafinha: niente riscatto e nuova trattativa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, l'Inter potrebbe decidere strategicamente di far scadere l'opzione relativa al riscatto di Rafinha (35 milioni più 3 di bonus in caso di Champions) per poi tornare a trattare al ribasso col Barcellona. I catalani sono interessati a Skriniar e da qui può essere intavolato un discorso ben più ampio.