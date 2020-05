Inter, strategie difficili ma ambiziose: le strade da percorrere

vedi letture

Nel giorno del decennale per la vittoria della Champions League che portó al leggendario Triplete, l’Inter prosegue le sue valutazioni riguardo il proprio mercato in vista della prossima stagione. Mentre Conte ed il suo staff sono infatti impegnati nello studio di soluzioni tattiche che possano aggiungere qualità alla squadra alla ripresa delle ostilità, la dirigenza nerazzurra memorizzata la scelta di Mertens di restare a Napoli lavora sulle opportunità che si apriranno in chiave attacco. Il sogno a parametro zero resta Cavani, difficile da percorrere ma ambizioso, esattamente le caratteristiche che l’Inter vorrà perseguire nel suo sentiero verso il ritorno alla competitività ai massimi livelli. Aguero la suggestione nel caso di partenza di Lautaro Martinez è mancato arrivo di Werner, mentre il nome più caldo come contropartita eventuale con il Barcellona resta Nelson Semedo. Sul versante opposto, quello mancino, occhi puntati su Londra: Emerson Palmieri e Marcos Alonso restano i preferiti di Conte. Solo con l’arrivo di uno dei due verrebbe presa in considerazione l’alternativa Junior Firpo, che al momento continua a non entusiasmare come potenziale titolare. Trame fitte, che l’Inter ha intenzione di tessere per farsi trovare preparata alla bagarre di mercato che seguirà, con tempistiche da definire, la stagione più travagliata della storia della serie A.