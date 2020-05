Inter, strategie per l’estate: per il Barça l’unica chance è lo strappo di Lautaro

In attesa di riprendere le sedute di allenamento individuali per preparare la fase finale di una stagione che potrebbe avere ancora qualcosa da raccontare, l’Inter predispone una sessione di mercato estiva nella quale vuole essere assoluta protagonista. Ovviamente il tassello fondamentale è quello legato a Lautaro Martinez, la sua partenza o la sua permanenza modificheranno in maniera radicale le strategie estive dei nerazzurri, con tutte le ipotesi che restano al vaglio. Il Barcellona lo ha individuato come obiettivo numero uno, anche per mancanza di alternative per ruolo e caratteristiche. Lo stesso problema che si porrebbe in casa Inter qualora il Toro dovesse spingere per la partenza. Già, perché questo è l’elemento fondamentale: solo di fronte ad una presa di posizione decisa da parte dell’argentino i nerazzurri acconsentirebbero ad aprire una trattativa con il Barcellona su basi diverse da quelle della clausola rescissoria. Timo Werner resta l’idea prioritaria qualora lo strappo si dovesse verificare, anche se non mancano idee differenti che la dirigenza nerazzurra sta vagliando senza avere avuto ancora maniera di poterle approfondire. Anche perché l’inevitabile “piano A” resta saldamente legato alla maglia numero 10 e al profilo di Lautaro Martinez: un gioiello troppo prezioso per potersene privare così in fretta. Conte spinge per la sua permanenza, Marotta ed Ausilio faranno di tutto per accontentarlo.