Inter, stravolti i piani per accontentare Conte. Il club si fida, ma guai a fallire l'obiettivo

Esperienza, gente a cui non tremano le gambe, meglio se vecchi compagni di battaglie vittoriose. Concetti chiari, pensieri nitidi quelli che frullavano nella testa di Antonio Conte nel corso dei colloqui di settimana scorsa a Villa Bellini. Talmente cristallini che ci ha impiegato molto poco affinché venissero assorbiti dagli altri presenti. No a investimenti folli, no a stravolgimenti della rosa, no a controllo totale affidato all'allenatore, sì all'auto-finanziamento (vendere per comprare, i big). Chiarissimi erano pure i paletti della proprietà, i poteri inviolabili della dirigenza. La chiarezza ti porta lontano. Così s'è contratto un secondo matrimonio. Avanti insieme, per vincere. Questa volta senza riserve. Le ore seguenti hanno aiutato a capire: bloccati gli investimenti pronti per Kumbulla, Tonali ed Emerson Palmieri, proclamata la nuova tacita strategia che porta dritti ai Kolarov, ai Vidal, ai Kanté. I primi due possono liberarsi più o meno a zero e raggiungere presto la Pinetina, il terzo non è facilmente raggiungibile. A meno che non si venda prima qualche pezzo pregiato, certo. A tal proposito, c'è mezzo centrocampo potenzialmente in vendita, oltre ai sacrificabili di fronte alle offerte giuste: da Brozovic a Vecino, passando per Joao Mario, Borja Valero, Nainggolan e Dalbert. Così prendere l'uomo X tanto caro a Conte è possibile. In Viale della Liberazione sono arrivate rassicurazioni quanto alle condizioni fisiche del francese che ai nerazzurri direbbe di sì. Il Chelsea ha fissato il prezzo sui 45-50 milioni, l'Inter è concentrata sulle cessioni per provare poi ad affondare il colpo e far contento il suo allenatore. Che avrà un peso enorme addosso. Antonio ha di fatto costretto il club ad allontanarsi dalla propria programmazione per sposare appieno le sue convinzioni. Verrà accontentato. Guai, però, a fallire l'obiettivo.