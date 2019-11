© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tutto su Dejan Kulusevski. L'Inter, scrive Tuttosport, è pronta all'affondo per convincere l'Atalanta a cedere il giovane talento 2000, che brilla in prestito al Parma in questo avvio di campionato. In particolare, Marotta e Ausilio starebbero lavorando per bloccare lo svedese già a gennaio, con la prospettiva di un trasferimento a fine stagione, per evitare la classica asta estiva. Non è da escludere, e Gagliardini insegna, che i nerazzurri possano provare ad accelerare i tempi già nel mercato invernale: a quel punto, però, oltre che gli orobici, l'Inter dovrebbe convincere anche il Parma. I rapporti con entrambi i club, va detto, sono più che buoni.