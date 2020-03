Inter stregata dai gioielli viola: in estate assalto a Chiesa e soprattutto a Castrovilli

Inter stregata da due gioielli viola. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, infatti, i nerazzurri sarebbero pronti a lanciare un assalto alla Fiorentina per portare a Milano il centrocampista Gaetano Castrovilli e l'esterno offensivo Federico Chiesa già durante la prossima estate.

Pronti al salto - Il talento ex Bari, tra le rivelazioni di questa stagione, è in cima alla lista della dirigenza e piace molto anche a mister Conte. Pronto al grande salto così come il figlio d'arte che la 'Beneamata' cerca da almeno un anno. Due discorsi da tenere separati col club gigliato, ma che Marotta e Ausilio cercheranno sicuramente di approfondire a breve, nonostante la ferma intenzione del patron Commisso di non cedere i suoi campioni dell'oggi e del domani.