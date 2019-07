Inter, stretta per Barella: oggi incontro Marotta-Giulini in Lega

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter prova a stringere per Nicolò Barella e la giornata di oggi sarà molto importante, visto che Marotta incontrerà il presidente del Cagliari Tommaso Giulini in Lega. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il Cagliari potrebbe dire sì alla proposta dei nerazzurri, visto anche che il giocatore ha scelto la sua prossima destinazione e in questo senso il numero uno dei rossoblù sta scegliendo i giovani da inserire nella trattativa con il nome di D'Amico che è il primo della lista.