Inter, Strootman o Vidal: un centrocampista in arrivo con la Champions

© foto di Federico Gaetano

L'Inter di Luciano Spalletti prosegue la corsa verso la Champions League, obiettivo stagionale per la formazione nerazzurra. Tuttosport in edicola scrive che la dirigenza sarebbe disposta a regalare un centrocampista di spessore internazionale al tecnico ex Roma in caso di terzo o quarto posto. Nel mirino meneghino ci sono il romanista Kevin Strootman e Arturo Vidal, ex Juventus ora al Bayern Monaco.