Inter, Strootman obiettivo a centrocampo. Due alternative made in Italy

© foto di Federico Gaetano

L’Inter cerca un grande centrocampista per la prossima stagione e, in particolare, c'è un nome in cima alla lista dei desideri nerazzurri: quello del romanista Kevin Strootman. Sull’olandese, il ds nerazzurro Ausilio lavora ai fianchi da mesi con la SEG, agenzia di procuratori che ne gestisce gli interessi. Questo rende tutti molto ottimisti sul buon esito di una trattativa che tale non sarà, considerato che 'basterà' versare 45 milioni nelle casse della Roma per prendersi il giocatore. E Bryan Cristante, come Nicolò Barella, rappresenta una serissima alternativa “made in Italy” nel caso in cui dovessero esserci intoppi nell’arrivare a Strootman. Che però resta largamente in pole position rispetto ai colleghi nel caso in cui l’Inter dovesse approdare in Champions.