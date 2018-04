Inter su Asamoah, Ausilio: "Ne parleremo dal 21 maggio..."

© foto di Federico Gaetano

Nel corso della lunga intervista rilasciata ai microfoni di Radio Rai, il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio s'è così espresso sull'accordo in dirittura d'arrivo con Kwadwo Asamoah, terzino in scadenza di contratto con la Juventus: "Di mercato ne cominceremo a parlare dal 21 maggio. Dal nostro punto di vista in questo momento non è stata presa in considerazione nemmeno l'ipotesi".

