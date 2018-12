© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Talento ancora molto giovane ma già affermato, che nella sua fin qui breve carriera ha già conquistato tutto quello che c’era da vincere. Marco Asensio secondo la stampa spagnola sarebbe finito nel mirino dell’Inter. Horacio Gaggioli, l’agente del trequartista spagnolo, in esclusiva per FcInterNews.it, fa chiarezza sulla situazione: "È un orgoglio che un club come l’Inter possa interessarsi a Marco. Non so se sia vero, ma per il momento il giocatore non ha nessuna intenzione di lasciare il Madrid".