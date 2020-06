Inter su Aubameyang, l'attaccante tiene viva ogni pista: "Non ho ancora deciso il mio futuro"

vedi letture

Pierre-Emerick Aubameyang non ha ancora deciso il suo futuro, sospeso tra l'addio all'Arsenal (occhio all'Inter per il possibile dopo-Lautaro) e il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2021: "Di recente non ho ricevuto un'offerta, ma ovviamente ci sono state discussioni con il club già da alcuni mesi - ha ammesso l'attaccante gabonese ai microfoni di Telefoot -. I Gunners sanno benissimo perché finora non è successo nulla. Questo è un punto di svolta nella mia carriera e sarò molto sincero con tutti: sarà una decisione molto difficile da prendere. È forse la scelta più importante di sempre per me. Per essere chiari, ancora nulla è stato deciso", ha assicurato il calciatore cercato con forza anche da Barcellona, Real Madrid e Paris Saint-Germain.