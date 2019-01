Inter su Benassi, tre nomi per convincere la Fiorentina

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter torna su Marco Benassi, centrocampista cresciuto nel settore giovanile nerazzurro e ora alla Fiorentina. Tuttosport scrive che l'affare per gennaio è difficile se non impossibile, ma per giugno i meneghini potrebbero girare ai viola Yann Karamoh (ora al Bordeaux e nel mirino di Corvino durante la scorsa estate). Nel capitolo esterni va inserito Antonio Candreva, in uscita dall’Inter a fine stagione, sempre che non arrivi un’offerta interessante a gennaio. A completare il cerchio c'è Roberto Gagliardini: il centrocampista si trovò benissimo con Pioli all’Inter e a fine campionato pure lui potrebbe trovarsi nella situazione di valutare il futuro. L'ostacolo, per quanto riguarda Candreva e Gagliardini, è rappresentato dall'ingaggio: in particolare l’esterno guadagna più di tre milioni di euro, contro l’1,7 percepito da Chiesa, primo nel monte stipendi dei gigliati.