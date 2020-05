Inter, su Emerson Royal c'è anche il Leverkusen. Pronta offerta con clausola pro Barça

vedi letture

Si fa ancora più complicata la corsa dell’Inter ad Emerson Royal, laterale classe 1999 del Betis Siviglia. Secondo quanto riportato da Kicker, il giocatore, appetito anche dal Tottenham, sarebbe finito nel mirino del Bayer Leverkusen che starebbe già lavorando ad una proposta da 20/30 milioni per il club andaluso, con tanto di opzione per il riacquisto del cartellino a favore del Barcellona, club che ha ceduto Emerson al Betis e che tuttora detiene un opzione per riportarlo in blaugrana.