Inter su Emerson Royal: il Barcellona potrebbe offrirlo nell'affare Lautaro Martinez

La chiave del Barcellona per arrivare a Lautaro Martinez potrebbe essere Emerson Royal. Il terzino, preso dal Barça per 12 milioni e ceduto per 6 al Betis fino all'estate 2021, piace molto ai nerazzurri e secondo quanto riportato da Tuttosport i blaugrana potrebbero anticipare il suo ritorno per poi girarlo ai nerazzurri nella trattativa per l'argentino.