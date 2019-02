© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter segue con attenzione il giovane attaccante del San Lorenzo Adolfo Gaich. Fcinternews.it ha intervistato in esclusiva il suo agente Pablo Caro per parlare del suo futuro: "Adolfo è un attaccante potente, sullo stile di Lewandowski e Ibrahimovic. Devo dire che in Cile, per visionare la manifestazione, c’erano gli osservatori di svariati club. Lui è già pronto per giocare eventualmente in una grande squadra europea. D’altronde nel Vecchio Continente lo apprezzano molto per le sue caratteristiche. Presto poi otterrà il passaporto comunitario".