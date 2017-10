Inter su Gimenez, Sabatini incassa il sì di Zhang

L'Inter vuole José Giménez (22). Fcinternews.it svela che Walter Sabatini ha proposto allo stato maggiore del club nerazzurro di ingaggiare il forte difensore centrale dell’Atletico Madrid, da tempo in rotta con Diego Pablo Simeone, ricevendo l’avallamento di Zhang Jindong. L’uruguayano è stato identificato dalla dirigenza interista come il perfetto compagno di Milan Skriniar nella conduzione del reparto difensivo interista. Il numero 24 dei colchoneros è legato al club madrileno con un contratto in scadenza nel 2018 che, a detta di fonti vicine al giocatore, sarebbe stato già rinnovato sino al 2021. L’eventuale modifica della durata del legame non sarebbe andata comunque ad intaccare il valore della clausola da 60 milioni di euro. La speranza dell’Inter è quella di poter aver accesso ad uno sconto relativo allo scarso utilizzo del giocatore sin qui, motivo per il quale il calciatore potrebbe aver subito una svalutazione. Difficile comunque un affare a gennaio, ma l'Inter potrebbe iniziare a lavorarci per la prossima estate.