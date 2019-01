© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il primo colpo dell’Inter targata Marotta sarà probabilmente Diego Godin. Non in ordine di arrivo, perché il centrale uruguaiano sbarcherà in Italia solo dalla prossima estate, ma in termini di definizione dell’affare. Un biennale con opzione per il terzo, offerti all’esperto difensore (33 anni) in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid. Sostituirà il partente Joao Miranda - sottolinea il QS-Sport - che vorrebbe lasciare la compagnia già a partire da gennaio per trovare altrove lo spazio di cui oggi non dispone. Mancano però le offerte sul tavolo, ragion per cui il brasiliano dovrebbe restare fino al termine della stagione.