Manca sempre meno al via della prossima stagione sportiva per i club di Serie A e il calciomercato sta entrando sempre più nel vivo. Stando a quanto riporta l’edizione odierna di Libero, il Siviglia ha offerto all’Inter un prestito oneroso a 4 milioni con diritto di riscatto a 16 per Joao Mario. I nerazzurri - si legge - chiedono poco di più, l’intesa può essere trovata in pochi giorni. Lo riporta Fcinternews.it.