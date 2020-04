Inter, su Lautaro ipotesi (ad oggi) surreali. E Barcellona potrebbe essere un errore

vedi letture

È chiaro a tutti che c'è ancora in ballo il ritorno al calcio giocato. Ed è inoltre chiaro a tutti che, con ancora una valanga di gare da giocare e tre competizioni da portare a termine, la percezione e la luce che illumina ogni singolo calciatore può alterarsi in maniera considerevole. Per questa ragione non ha senso adesso continuare a recitare litanie prive di soggetto. Non ha neppure senso pubblicare prime di giornali per auto-convincersi di qualcosa che nuota infinitamente in un mare di incertezza. Lautaro è il soggetto, solo potenziale, che potrebbe alla fine risultare un fuoriclasse assoluto qualora l'Inter dovesse vincere scudetto, Coppa Italia ed Europa League (scenario che quasi rasenta l'impossibile, ma che tuttavia statistiche alla mano è possibile).

In caso contrario, però, laddove i nerazzurri escano fallimentari da una stagione iper-promettente, laddove il Toro non è che ultimamente abbia particolarmente brillanto spostandosi da vette altissime raggiunte fino a tre mesi fa, il valore e le condizioni di mercato in quel caso verrebbero stravolte. In quel caso molte cose potrebbero diventare reali, o nello scenario che vedrebbe un addio da Milano, persino surreali. Di certo c'è che a Martinez il Barcellona di Messi stuzzica e parecchio. Da sempre. Che cozza nondimeno con un'altra certezza: il talento di Bahia Blanca all'Inter deve riconoscenza e rispetto. In un club che accresce ambizioni e potenzialità ogni anno che passa, protagonista del balzo professionale europeo del diez, dire addio ora sarebbe uno smacco, oltre che (vedi Griezmann) un possibile errore sul lungo periodo.