© foto di Insidefoto/Image Sport

In casa Inter, Valentino Lazaro dell'Hertha Berlino è la prima scelta per la fascia destra del 3-5-2 di Antonio Conte. Sky Sport fa sapere che i contatti sono sempre in corso e nel giro di 4/5 giorni il club nerazzurro conta di chiudere per il classe '96 per anticipare e battere la concorrenza forte del Paris Saint Germain.

Già pronta l'alternativa. Si tratta di Lucas Vazquez del Real Madrid, giocatore del quale ieri la dirigenza nerazzurra ha parlato durante gli incontri avuti a Madrid. Non è un vero e proprio esterno ma l'Inter lo sta valutando per quella posizione.