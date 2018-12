© foto di Insidefoto/Image Sport

Ultime sul mercato dell'Inter in attacco da La Gazzetta dello Sport. In questo senso, l'operazione Gabigol potrebbe condizionare alcuni scenari: il Flamengo spinge, l’Inter vuole monetizzare e arrivare a Lincoln per luglio (piace pure Wesley). La trattativa sta entrando nel vivo, ma solo a titolo definitivo, perché in caso di prestito Gabigol resterà in Europa, col West Ham interessato.