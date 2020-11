Inter su Malinovskyi, l'agente elogia Conte ma specifica: "Ruslan è felice a Bergamo"

Sergiy Serebrennikov, agente di Ruslan Malinovskyi, trequartista ucraino dell'Atalanta in odor di mercato, con la corte dell'Inter che sarebbe serrata, ha commentato in esclusiva ai microfoni di FcInter1908 le voci sull’interessamento della società di viale della Liberazione per il ragazzo: “Ho letto molte cose sugli organi di stampa negli ultimi giorni. Non so se l’Inter abbia contattato l’Atalanta, ma al momento io non ho parlato con i dirigenti nerazzurri. Ruslan è felice di giocare nell’Atalanta. È arrivato lo scorso anno e ha disputato una buona stagione insieme a tutta la squadra. Fa parte del progetto. Ha fornito molte prestazioni d’alto livello e al momento non pensa al futuro o ad altre squadre. Se arriveranno offerte ne discuteremo insieme. Questo non penso sia il momento giusto per pensare ad altri club. È concentrato sul campo e sugli impegni con l’Atalanta. Quando ci sarà qualcosa di concreto, ci siederemo a parlarne. L’Inter è un top club, con una grande tradizione e Antonio Conte è un ottimo allenatore. Posso solo dire cose positive su di loro, ma al momento non c’è nulla di concreto e da parte mia non è corretto parlarne perché Malinovskyi è un giocatore dell’Atalanta, un club corretto con un’organizzazione molto buona e con grande professionalità".