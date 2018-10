Inter su Palacios? Dal River Plate: "Nessuno ci ha contattati"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Real Madrid a un passo da Exequiel Palacios? Raggiunto da Marca, il presidente del River Plate, Rodolfo D'Onofrio, ha smentito la voce di mercato: "Non la prendiamo sul serio, perché non immagino che il Real possa operare alle spalle del River. Credo che non farebbe onore alla storia comune di entrambi i club, una storia che va da Alfred Di Stefano ai giorni nostri. Sono sicuro che sia l'invenzione di qualcuno".

Il giovane, classe '98, piace anche all'Inter. E su questo fronte registriamo le parole, sempre di D'Onofrio, a Fox Sport: "Faccio qualsiasi cosa purché Palacios non se ne vada. È molto giovane. Sappiamo che ci sono scout di vari club che hanno osservato i giocatori di River e Gremio, supponiamo che Palacios sia uno di questi: speriamo che non vengano delusi. Comunque nessuno ci ha contattato".