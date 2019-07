Inter, su Puscas c'è il Birmingham: pronti 10 milioni di euro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

George Puscas, attaccante dell’Inter, è finito nel mirino del Birmingham. Il calciatore romeno, come riportato da Sky Sports, potrebbe arrivare in Inghilterra già in questa sessione di mercato: il club inglese, che milita in Championship, vuole convincere i nerazzurri con un'offerta di 10 milioni di euro. Sul calciatore ex Palermo c'è anche il Saint-Etienne, ma la compagine inglese sembra essere in vantaggio.