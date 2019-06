Inter, su Radu tripla ipotesi: il portiere vorrebbe però rimanere a Genova

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ionut Radu, secondo quanto risulta a FcInterNews.it, il club nerazzurro non ha fatto passi ufficiali verso la recompra ma punta a mantenere un controllo sull’ex Avellino. Gli scenari, sono questi: recompra Inter subito, con Radu ancora in prestito al Genoa; recompra con inserimento del giocatore in altre trattative di mercato (ma sempre con una clausola di controllo futura). Ultima ipotesi, recompra Inter e cessione all’estero con realizzazione di un'importante plusvalenza. Il giocatore però si era espresso in favore di una permanenza sotto la Lanterna.