Inter su Santiago Rodriguez, l'agente: "Ricorda Di Maria. E i nerazzurri sono una big"

Santiago Rodriguez è uno dei talenti più in vista in Uruguay. Prospetto classe 2000 del Nacional de Montevideo, di lui ne parla a FcInterNews.it l'agente, Pablo Boselli. "Santiago è una mezza punta o un esterno che si può adattare a giocare in varie posizioni offensive per la sua eccellente tecnica individuale. Con la capacità di trovare sempre il modo di poter danneggiare le difese rivali grazie alle sue giocate. Ha un gioco imprevedibile di fronte agli avversari che gli permette di creare occasioni e subire falli. È a suo agio quando gioca negli ultimi metri, in zona goal, e si caratterizza per l’abilità di assistenza ai suoi compagni e per fare in modo tale che questi si trovino così in situazioni favorevoli per segnare. È un giocatore molto intelligente nella ricerca degli spazi e nella cooperazione con le mezzale per costruire l’attacco della sua squadra. Con il plus di realizzare molte reti in ogni stagione. Calcia benissimo la palla, possiede molta personalità. Si assume rischi nei momenti difficili delle gare”.

Sui paragoni. "È difficile fare comparazioni di giocatori giovani senza caricarli di pressione. Sono incomode. Posso dire che Santiago abbia alcune cose di Di Maria. E molte caratteristiche di giocatori dalla grande tecnica di un tempo, come Pablo Aimar, Andres D’Alessandro e Ariel Ortega”.

Sull'Inter. "L’Inter è un grande squadra, nel quale hanno avuto successo molti giocatori sudamericani offensivi. È molto bello che per Rodríguez si parli di un club così importante. Stiamo parlando con vari club in Europa. Ma in questa situazione non si può dire nulla di concreto”.