© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fra i nomi accostati all'Inter per rinforzare la linea offensiva del prossimo anno è emerso anche quello di Pablo Sarabia, classe '92 autore di 12 gol e 13 assist in questa stagione di Liga. Il suo futuro al Siviglia non è ancora scritto, con la trattativa per il rinnovo che sembra incagliata oramai da diverse settimane. Ma il ds andaluso Monchi, tramite le frequenze di Onda Cero, sembra ottimista in merito: "La trattativa per il suo rinnovo non è una questione di 'tu chiedi 3 e io ti offro 2'. Dobbiamo capire se lui vuole restare qua. Perché se dice che vuole andarsene, per esempio in MLS, non possiamo farci niente. Io resto comunque ottimista per quanto riguarda la sua permanenza".