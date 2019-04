Fonte: Fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

“Lo están mirando”. Tre parole che confermano l’interesse dell’Inter per Renzo Saravia. A proferirle, in esclusiva a FcInterNews, è Victor Blanco, il Presidente del Racing Avellaneda, che interpellato su un possibile affare del suo club per il laterale classe ’93 e la società italiana, non ha avuto dubbi: “Lo stanno seguendo”, la secca risposta del numero uno del club argentino che conferma come davvero l’esterno sia sul taccuino della società di Corso Vittorio Emanuele.

Saravia, che in passato era stato anche accostato all’Atletico Madrid, e che il prossimo 16 giugno compirà 26 anni, non solo è un titolare fisso della sua squadra, ma sta facendo benissimo anche con la maglia dell’Albiceleste. Tant’è che in Patria nessuno è sorpreso di come l’Inter possa staccare un assegno da 9-10 milioni di euro per lui. Anzi, gli addetti ai lavori si chiedono come mai il ragazzo, che a dire il vero è legato al team di Diego Milito da una clausola rescissoria da 15 milioni, non sia già volato nel Vecchio Continente. Ad arare quella fascia destra che nelle canchas sudamericane ormai si è pure rovinata.