Inter su Schick ma si fa forte il pressing di Roma e Napoli

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Patrik Schick. L'Inter resta in pressing per il giocatore ma ci sono in agguato sia Roma che Napoli. L'Inter, al momento, in assenza di cessioni, non può andare oltre al prestito biennale mentre Ausilio fa sapere che "il giocatore piace ma ci sono aspetti economi che non fanno andare le cose come vorremmo". Tra oggi e domani, nuovo contatto col Doria a riguardo.