Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non ci sarebbe solo l'Inter sulle tracce di Arturo Vidal. Per i nerazzurri è in cima alla lista delle preferenze, ma negli ultimi giorni anche la Juventus avrebbe effettuato una telefonata esplorativa al suo agente Felicevich anche se per il cileno, l'idea di tornare a lavorare con Conte è quella che stuzzica di più in vista di questo mercato di gennaio.