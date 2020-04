Inter, su Vidal c'è un'altra Inter pronta ad assicurarsi il cileno. È quella di Beckham

Anche Arturo Vidal finisce nel mirino di David Beckham, come riporta Sport. L'Inter di Miami vuole un nome di grido e da tempo sta sondando il terreno fra i vari giocatori, come Cavani o Diego Costa. Operazione non facile per gli statunitensi e tutto dipenderà dalla volontà di Vidal, se vorrà continuare a giocare ad alti livelli in Europa o se vorrà scegliere una nuova esperienza, ma dal contenuto tecnico decisamente inferiore. Su Vidal da tempo c'è l'Inter di Antonio Conte e occhio al Newcastle, in caso di cambio di proprietà.