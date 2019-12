© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’Inter ha già sondato il terreno sia con il Barcellona sia con il Chelsea per Vidal e Alonso. E in entrambi i casi - sottolinea il Corriere dello Sport - le distanze tra domanda ed offerta sono significative, addirittura molto significative nel caso del terzino spagnolo. Chiaro il fatto che una mossa dei giocatori servirebbe a dare una direzione più decisa alle trattative. Qualcosa attraverso cui far capire che vogliono l’Inter e desiderano tornare a lavorare con Conte. In una parola - anzi tre - forzare la mano. Vidal ieri lo ha fatto.

Si tratta di operazioni complicate - soprattutto quella per l’ex-Fiorentina - ma la certezza è che il club nerazzurro farà di tutto per accontentare il suo allenatore. Restano le alternative, i classici piani B – ovvero, ad oggi, De Paul per il centrocampo e la coppia Kurzawa-Darmian per la corsia sinistra -, che continueranno ad essere “coltivati”, ma si virerà con decisione solo davanti all’impossibilità di raggiungere gli obiettivi primari.