Inter su Vidal: il matador dei viola che si è perso per le Ramblas

Aleix Vidal è il nuovo-vecchio obiettivo dell'Inter per la fascia di Spalletti, con i nerazzurri che dopo averci già fatto un pensiero nella scorsa estate, adesso paiono pronti a stringere i contatti per ottenere il cartellino dell'esterno classe '89. Forse qualche tifoso italiano se lo ricorda più per la sua esperienza al Siviglia, nell'anno in cui gli spagnoli eliminarono la Fiorentina in semifinale di Europa League, visto che col Barça, dall'estate del 2015 in poi, ha di fatto messo insieme una cinquantina di partite, spesso da subentrato. Per intendersi: non ha certo lasciato il segno. Con il Siviglia di Emery invece, disputò una stagione clamorosa, arrivata dopo anni in giro per la Spagna e un triennio di buon livello nell'Almeria. Contro i viola il 7 maggio del 2015, mise addirittura a segno una doppietta, richiamando l'attenzione dei catalani, ovvero del club in cui era cresciuto da bambino salvo poi cercare per anni una collocazione di alto livello.

Adesso è pronto per rimettersi in gioco e disposto anche a farlo in un altro campionato (unica esperienza fuori dalla Spagna nel 2009 in Grecia col Panthrakikos). Il costo è abbordabile (meno di 10 milioni) le ambizioni grandi. Sa che alla soglia dei 30 anni, non può sbagliare la prossima tappa e i nerazzurri sono pronti a dargli questa occasione. Anche per l'Inter potrebbe rivelarsi un affare, a patto che ritorni il Vidal andaluso piuttosto che quello visto in blaugrana.

Caratteristiche molto offensive, è un terzino che può arrivare addirittura a giocare ala. Piedi educati e buon rapporto con il gol. Il giocatore pare perfetto per i piani di Spalletti, anche per eventuali cambi di modulo in corsa. Adesso sta ad Ausilio decidere se aprire la trattativa ufficialmente o se attendere ancora. Il problema è che la concorrenza continuerà a crescere e dunque il tempo non è certo di parte interista. Meglio decidersi alla svelta, oppure cambiare radicalmente obiettivo.