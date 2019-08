Inter su Vidal, Valverde: "E' stato importante, ma ora c'è concorrenza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' tornato di moda il nome di Arturo Vidal per il centrocampo dell'Inter. E' per questo che vanno registrate in maniera positiva le dichiarazioni di Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, che dopo l'amichevole col Napoli si è così espresso sul cileno e Coutinho: "Su di loro la penso esattamente come sugli altri. Sono arrivati in ritardo a causa della Copa America e devono rimettersi in forma. L'anno scorso, Coutinho e Vidal sono stati importanti, ma ora c'è maggior concorrenza e devono lottare di più per ottenere una maglia".