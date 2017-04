Inter, suggestione Conte-Oriali. Ma il tandem è difficile da ricomporre

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe anche una suggestione in casa Inter: ricomporre il tandem Oriali-Conte in nerazzurro. I due hanno formato un tandem eccezionale in Francia, nel 2016: affiatati, amici e carismatici - spiega la rosea -. Suning ha offerto carta bianca e 55 milioni in cinque anni al tecnico leccese, va però ribadito come al momento sia ai limiti del miracoloso strappare Conte al Chelsea: pare oltretutto che Abramovich sia vicinissimo agli ingaggi di Lukaku, Morata e Bakayoko, tre degli obiettivi indicati da Antonio.