Inter, suggestioni da Premier

Sono suggestioni da Premier League quelle che accompagnano le voci di mercato legate all’Inter pronta a fare il ritorno in campo nella massima serie dopo la delusione di Coppa Italia. Le inequivocabili esigenze tecniche dei nerazzurri, infatti, secondo le voci provenienti da OltreManica potrebbero trovare sviluppo ancora una volta nel massimo campionato britannico, divenuto ormai il bacino di principale approvvigionamento da parte della squadra allenata da Antonio Conte nelle ultime due sessioni di mercato. Un trend che potrebbe essere confermato anche a partire dal prossimo mese di settembre: infatti per la ricerca dell’esterno sinistro il nome più in voga è quello di Emerson Palmieri del Chelsea, molto apprezzato dal tecnico leccese al pari del compagno di squadra Marcos Alonso. Gradimenti sottolineati a più riprese e che potrebbero sfociare in trattative decisamente più concrete. La vera suggestione arriva invece da Manchester ed è quella che accosta i nerazzurri al centravanti brasiliano Gabriel Jesus. L’ex Palmeiras diventerebbe una delle prime scelte in caso di partenza di Lautaro Martinez, e per quanto complicata sia la strada per avvicinarsi al verdeoro vanno sottolineate le parole del suo procuratore che non ha chiuso del tutto all’eventualità di un addio a fine stagione. Nessuna trattativa, beninteso, una semplice suggestione che contribuisce ad accendere gli entusiasmi. In attesa che le soddisfazioni arrivino anche dal rettangolo verde.