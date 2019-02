© foto di FOTO PHOTOVIEWS

L'Inter è in crisi e i tifosi nerazzurri non ci stanno. Per questo arriva l'hashtag #Spallettiout sui social network, spiega Tuttosport. Luciano Spalletti intanto spiega che "i discirsi sui titoli da vincere creano un peso mentale", un'uscita che il giornale non definisce azzeccatissima, considerato che Steven Zhang all'argomento aveva dedicato il discorso di Natale del club.