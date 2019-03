© foto di J.M.Colomo

Cercasi rinforzi a centrocampo. In casa Inter è soprattutto questo il reparto da potenziare e, secondo Tuttosport, gli obiettivi sono soprattutto due: Nicolò Barella, per cui ancora non è partita una trattativa sebbene qualche contatto ci sia stato, e Ivan Rakitic, che potrebbe decidere di lasciare il Barcellona vista la tanta concorrenza che ci sarà dalla prossima stagione, sebbene nell'ultimo periodo abbia fatto capire di voler (per ora) restare in Catalogna.