Inter, sul prossimo acquisto Lunin ci sono già Samp, Bologna e Genoa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sampdoria, Bologna o Genoa (se dovesse partire Perin) sono le squadre in corsa per il prestito di Andriy Lunin, portiere "prenotato" dall'Inter negli ultimi giorni. Il 19enne dello Zorya sbarcherà in Italia per essere girato altrove, in virtù del suo status di extracomunitario, e questi sono i club ad essersi fatti avanti secondo il Corriere dello Sport.