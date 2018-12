© foto di PHOTOVIEWS

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul rinnovo di Milan Skriniar. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio devono fare i conti col nuovo accordo del centrale che adesso è sì in scadenza nell'estate del 2022 ma a 1,2 milioni a stagione. La richiesta è di almeno 3,5, l'offerta di 2,5. Distanza, dunque, la quadra potrebbe essere trovata a metà strada ma le pretendenti non mancano dal Manchester United al Barcellona fino al Bayern Monaco. L'intenzione dell'Inter, nel caso, è di cederlo per non meno di 70-80 milioni di euro.