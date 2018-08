Inter sul velluto: a fine primo tempo è 2-0

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Inter in completo controllo dopo 45 minuti di gara. Grande prestazione della squadra di Spalletti, bravo a utilizzare una sorta di 3-4-2-1 a imbrigliare gli avversari: al settimo è Perisic, dimenticato dalla retroguardia, a girare in rete un cross (non troppo pericoloso) di Icardi. Poi Politano manda in cielo de Vrij per il primo gol in nerazzurro alla mezz'ora. Torino non pervenuto o quasi, a meno di una punizione di Iago Falque allo scadere del primo tempo.