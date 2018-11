Inter sul velluto: al 45' è doppio vantaggio sul Genoa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Partenza sprint dell'Inter, il Genoa vive un inizio horror. I nerazzurri sono in vantaggio sul 2-0 al 45': decidono per ora i gol di Gagliardini al 14' e Politano al 17'. La squadra di Spalletti ha sfiorato poi il tris ancora con Politano e poi con De Vrij. Ottima finora la prestazione di Joao Mario, mentre il grifone - che ha lasciato Piatek in panchina - è in netta difficoltà. Tra le file dell'Inter bisogna ricordare l'assenza di Icardi: Maurito è in panchina, al suo posto c'è Lautaro Martinez.