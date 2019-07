Inter, summit con il Monaco: anche Joao Mario e Perisic sul tavolo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo Joao Miranda e Dalber Henriquet. Il Monaco guarda in casa Inter anche per altri due giocatori. Si tratta, che riferisce Fcinternews.it, dei centrocampisti Joao Mario e Ivan Perisic. Il primo è un profilo gradito al tecnico Jardim anche se al momento il club transalpino cerca più un interdittore in mezzo al campo. Ci sarebbe inoltre da trovare un accordo con i nerazzurri che chiedono 20-25 milioni per il cartellino del portoghese e il Monaco che punta al prestito oneroso, 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 15. Per quanto riguarda il croato invece ci sarebbe stato un sondaggio con il suo procuratore che però resta molto tiepido sulla fattibilità dell’operazione.

Le due dirigenze si incontreranno comunque nella prossima settimana e discuteranno di tutti e quattro i nomi con Miranda che appare il più vicino a vestire la maglia biancorossa della squadra del Principato.