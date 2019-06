Inter, summit con l'agente di Perisic: si cercano acquirenti in Premier

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Conte si prepara a rivoluzionare la sua Inter: via Mauro Icardi e Radja Nainggolan, in uscita anche Ivan Perisic. Come riporta FCInterNews.it, mercoledì scorso è sbarcato infatti a Milano Nelio Lucas, nuovo agente dell'esterno croato. In agenda incontri con Juventus, Milan e Inter. Con i primi due club si è parlato di alcuni talenti emergenti della scuderia Doyen, mentre nel summit con i nerazzurri è emerso come il club di Suning non consideri più Perisic incedibile. Il procuratore nei prossimi giorni tornerà così a sondare il mercato inglese, dove Perisic è da tempo molto stimato, per trovare una soluzione importante e allettante per tutti. Costo dell'operazione: 30-35 milioni di euro.