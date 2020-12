Inter, summit con risposte annunciate: mercato in recessione

Il secondo atto di una realtà annunciata da tempo, ovvero dal primo episodio che a Villa Bellini la scorsa estate generò la decisione comune di tutte le parti in causa di portare avanti il progetto intrapreso un anno prima con gli stessi interpreti ma con l’aggiunta delle difficoltà economiche con le quali anche l’Inter ha dovuto coesistere. Un mercato a costo zero, ovvero autofinanziato, è la situazione che i nerazzurri dovranno affrontare nel mese di gennaio, condividendola nel bene ma anche nel male, e soprattutto trovando le idee per poterne uscire rafforzati e se possibile vincenti.

Un bilancio che terrà conto delle delusioni di questi primi mesi della nuova stagione, ma anche di una classifica che ha confermato l’Inter come una realtà finalmente credibile per la lotta al vertice del campionato come non accadeva da un decennio prima dell’arrivo di Conte sulla panchina dei meneghini.

Di lì lo sviluppo delle strategie, con la rinuncia anche dolorosa a quelli che si possono definire a tutti gli effetti esuberi come Eriksen, e con la possibilità da perseguire di tenere presente ogni dettaglio per evitare di trovarsi scoperti quando il momento sarà decisivo, quando l’Inter dovrà cercare di tornare a vincere per davvero.