Sebbene per Romelu Lukaku non si segnalino passi in avanti particolari da parte dell'Inter, ieri ad Appiano Gentile, alla presenza di Beppe Marotta, Piero Ausilio, Dario Baccin e soprattutto Antonio Conte: l'ex ct, rivela il Corriere dello Sport, è sembrato soddisfatto e adesso ha la convinzione che la società stia facendo davvero di tutto per accontentarlo.

Ancora Lukaku - La nuova offerta per Lukaku sarà consegnata oggi da Pastorello che in Inghilterra deve anche parlare della complicata situazione del suo assistito, che si allena in esilio in Belgio. La proposta nerazzurra, dopo il via libera del presidente Zhang, sarà composta da 64 milioni di parte fissa più altri cinque di bonus.