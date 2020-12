Inter, Suning alla ricerca di nuove risorse finanziarie per sostenere il club nerazzurro

vedi letture

Il gruppo Suning cerca nuove risorse finanziarie per l’Inter. Lo racconta quest'oggi Il Sole 24 Ore che spiega come da qualche settimana, fra gli investitori stranieri, stia circolando un "teaser" sul club nerazzurro, ovvero una documentazione confidenziale in cui l'attenzione è focalizzata proprio sulla squadra.

Dall'estero, spiega ancora il quotidiano, arriva l'indiscrezione secondo cui Suning starebbe appunto sondando il mercato finanziario per trovare nuovi capitali. In tal senso, fermo restando la volontà del gruppo di non voler cedere il pacchetto di maggioranza, esiste la possibilità di una cessione di ulteriori quote di minoranza oltre a quelle di LionRock (che detiene il 31,05%) o di un partner che possa sostituire proprio il fondo che ha sede ad Hong Kong.

Inoltre, l'Inter ha due bond da 375 milioni di euro complessivi in scadenza nel 2022: la società si starebbe già muovendo con gli advisor per arrivare al rifinanziamento.