Inter, Suning chiede stabilità in Italia e qualificazione in Europa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Consolidare la posizione in classifica in Italia e ottenere la qualificazione in Champions League: è questa la doppia missione che Suning ha messo in cima alla lista delle richieste per Luciano Spalletti. Missione non semplice, sottolinea Tuttosport, visto il valore del girone, ma da qui dovrà partire l'Inter per soddisfare la proprietà cinese.