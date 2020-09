Inter, Suning dichiara guerra alla Premier: possibile azione legale per i diritti tv

vedi letture

Pptv, emittente cinese di proprietà del gruppo Suning, sta meditando la possibilità di portare in tribunale la Premier Laegue dopo l'interruzione del contratto per i diritti del campionato inglese. Il motivo sarebbe legato alla mancata possibilità per il gruppo orientale di ridiscutere i termini dell'accordo in essere del valore di 630 milioni di euro fino alla stagione 2021-2022. A riportarlo è Tuttosport.